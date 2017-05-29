Дель Пьеро: Буффон сходит с ума в ожидании финала Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов. 3 июня в Кардиффе «старая синьора» сыграет против «Реала». Дель Пьеро отметил, что капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сходит с ума в ожидании матча.
«Не спрашивайте меня о фаворите, потому что его нет. Мы говорим о двух великих командах, двух чемпионах в своих лигах. Буффон сходит с ума в ожидании Лиги чемпионов, он не может ждать больше. Он хочет поднять трофей над головой. Буффон будет одним из главных героев, я уверен.
Зидан? Когда мы играли в «Ювентусе», между нами была гармония. Он всегда хотел помочь своим товарищам по команде, несмотря на технику и класс.
Я не ожидал, что он станет тренером. Зидан здорово умел читать игру. Вот почему он всегда принимает правильное решение и сумел выиграть всё», — цитирует Дель Пьеро Football Italia.