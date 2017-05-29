Лам введён в Зал славы «Баварии»

Бывший защитник и капитан «Баварии» Филипп Лам введён в Зал славы мюнхенского клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды. По ходу сезона-2016/17 33-летний Лам принял решение завершить игровую карьеру.
В Зал славы клуба также входят Карл-Хайнц Румменигге, Ули Хёнесс, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр и другие.
«Для меня большая честь быть связанным с этими великими футболистам и персонами «Баварии», — сказал Лам.
Филипп Лам является воспитанником «Баварии», в которой играл более 20 лет.
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