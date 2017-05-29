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Хавбек «Терека» Торже может продолжить карьеру в Испании

29 мая 2017, понедельник. 16:41. Футбол

Полузащитник «Терека» Габриэль Торже, скорее всего, продолжит карьеру в Испании. Об этом в эфире Digi Sport рассказал агент футболиста Кристя Опря. Румынские СМИ сватали 27-летнего Торже в бухарестское «Динамо», но информация подтверждения не получила.

«Информация о том, что Торже может вернуться в бухарестское «Динамо», не соответствует действительности. Они не потянут зарплату Торже, а также сумму, которую за него просит «Терек». Нет ни единого шанса, что он вернётся в чемпионат Румынии.

Велика вероятность, что он отправится в Испанию. Ещё могу сказать, что Торже очень хочет вновь играть за сборную Румынии», — поведал агент.

Габриэль Торже уже играл в Испании. В период с 2012 по 2014 год румынский футболист выступал за «Гранаду» и «Эспаньол».

Контракт Торже с «Тереком» действует до лета 2019 года.

Торже: счастлив, потому что моё возвращение совпало с победой «Терека»
Источник: Digi Sport Сообщить об ошибке
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Терек Габриэль Торже Трансферы
Новости. Футбол
29 мая 2017, понедельник
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