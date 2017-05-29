Конте: Мозес — честный игрок, он упал только из-за того, что устал

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением об удалении Виктора Мозеса в матче с «Арсеналом» (1:2) в финале Кубка Англии. Нигерийский полузащитник в середине второго тайма получил вторую жёлтую карточку за симуляцию в штрафной площади «канониров».
«Не думаю, что если мой игрок «нырнул», то он сделал это с непосредственным намерением. Мы подошли к концу сезона, и многие игроки устали, и на них оказывается большое давление.
Конечно, в «нырках» нет ничего хорошего, однако Мозес — честный игрок, и если он сделал это, то только потому, что устал. Он не хотел обмануть судью», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
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