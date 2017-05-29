Селюк: увидим, что произойдёт, но «Манчестер Сити» — клуб сердца Туре

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, подтвердил, что стороны ведут переговоры о новом контракте.
По словам представителя 34-летнего ивуарийского хавбека, переговоры продвигаются успешно и могут быть завершены в ближайшее время.
«Мы говорим. Увидим, что произойдёт, но «Манчестер Сити» – клуб сердца Яя", — цитирует агента Sky Sports.
Ранее появилась информация, что Туре может подписать новый однолетний контракт с «Манчестер Сити». Его действующее соглашение истекает в конце июня.
Селюк: если Манчини возглавит «Зенит», то он пригласит в команду Яя Туре