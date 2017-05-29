Колыванов: Манчини отвечает высоким требованиям «Зенита»

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов прокомментировал информацию, что новым главным тренером «Зенита» станет итальянский специалист Роберто Манчини.
«В «Зените» работали и другие итальянские специалисты, и делали это успешно. Манчини отвечает высоким требованиям питерского клуба, он удачно работал в «Интере» и «Манчестер Сити». Тренер он грамотный, пусть и не всё получилось в Лиге чемпионов. Но главной задачей «Зенита», думаю, сейчас является внутренний чемпионат.
Удачный ли это выбор? Время покажет, ведь про Луческу тоже говорили, что с этим тренером «Зенит» добьётся многого. Но не все футболисты соответствовали уровню задач, которые ставит перед собой клуб. Нужно однозначно приобретать игроков экстра-класса.
В «Зените» поменяли всех, кого можно, – вернулись Фурсенко и Сарсания – наверное, всё это не просто так. Это говорит о том, что клуб хочет выигрывать, но получится или нет – узнаем в следующем сезоне», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.