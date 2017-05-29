Бубнов: Дзюба может и не выдержать конкуренции в «Зените» при Манчини

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что с приходом на пост главного тренера «Зенита» Роберто Манчини нападающий Артём Дзюба может потерять место в основном составе. Назначение Манчини на пост главного тренера петербургской команды должно состояться в ближайшее время.
«Дзюба говорил, что его и Луческу устраивает. Теперь ему придётся свою состоятельность доказывать. Посмотрим, каких нападающих пригласит Манчини. Дзюба может и не выдержать конкуренции. У каждого тренера свой стиль, у него были конфликты с игроками и вне поля. Значит, не всех устраивали его требования», — приводит слова Бубнова «Спорт FM».
Бубнов прокомментировал информацию, что зарплата итальянского специалиста в «Зените» составит € 5-6 млн в год.
«Манчини знал, сколько зарабатывали его предшественники. Для иностранного тренера с именем это не большой показатель», — заявил Бубнов.
«Манчини в тех клубах, в которых добивался успеха, показал себя хорошим тренером. У него философия футбола играть в атаку. Если Каррера выиграл чемпионат России, то почему это не может сделать Манчини? Тем более Манчини очень хорошо знает трансферный рынок.
«Зениту» требуется усиление практически во всех линиях. Здесь уже Манчини будет решать, кого именно покупать. Были претензии к обороне, полузащите, уже не говоря об атаке. На мой взгляд, Манчини будет искать бомбардира, способного самостоятельно решать моменты. Не думаю, что «Зенит» является фаворитом предстоящего сезона. Надо смотреть на селекцию клуба», — подытожил Бубнов.