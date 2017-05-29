«Атлетико» подарил именную футболку актёру Тому Крузу

Американский актёр Том Круз посетил новый стадион «Атлетико» «Ванда Метрополитано» и получил в подарок именную футболку «матрасников» с восьмым номером на спине.
Том Круз прибыл в Мадрид на презентацию приключенческого блокбастера «Мумия», в котором он играет одну из главных ролей.
Футболки «Атлетико» были вручены и другим актёрам, снявшимся в ремейке одноименного фильма 1999 года.
В апреле именные футболки мадридской команды получили актёр Вин Дизель и актриса Шарлиз Терон, снявшиеся в фильме «Форсаж 8».
«Атлетико» подарил именные футболки Вину Дизелю и Шарлиз Терон
Фотографии можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Атлетико».