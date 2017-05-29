В молодёжную сборную России вызваны игроки «Енисея» Чернов и Ланин

Для подготовки к контрольному матчу с Беларусью в молодёжную сборную России дополнительно вызваны игроки красноярского «Енисея» Никита Чернов и Олег Ланин, которые уже присоединились к команде на сборе в Новогорске, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
По медицинским причинам в предстоящем матче подопечным Евгения Бушманова не смогут помочь вратарь Игорь Обухов, полузащитники Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов, нападающий Георгий Мелкадзе.
Контрольная игра с Беларусью состоится в среду, 31 мая, на стадионе «Октябрь» в Москве. Начало — в 19:00.