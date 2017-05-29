«Рома» продлила контракт со Стротманом до лета 2022 года

«Рома» объявила о продлении контракта с полузащитником Кевином Стротманом. Новое соглашение 27-летнего голландца рассчитано до 30 июня 2022 года.
Стротман перешёл в «Рому» в 2013 году из «ПСВ Эйндховен» и провёл за римскую команду 86 матчей, в которых забил 12 голов.
В 2014 году он получил серьёзную травму колена и из-за последовавших осложнений был вынужден пропустить два года.
«Это продление контракта имеет особое значение для меня. Я действительно хочу что-то выиграть здесь, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы добиться этого. Все в клубе поддерживали меня, когда я был травмирован, и это ещё одна причина, по которой я счастлив остаться», — заявил Стротман.
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