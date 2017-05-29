Рахимов: я не контактировал ни с кем из тульского «Арсенала»

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить тульский «Арсенал».
«У меня не было никаких контактов с тульским «Арсеналом», я ни с кем из этого клуба не общался. Кто-то вбрасывает подобные слухи, а потом начинаются звонки, которые растягиваются на целый день.
Что касается продолжения моей тренерской деятельности, то на данный момент по этому вопросу нет никакой конкретики. Всё зависит от ситуации. Со здоровьем у меня всё в порядке, это точно никак не связано с паузой в моей работе», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
52-летний специалист покинул «Терек» по окончании сезона-2016/17. «Арсенал», который возглавляет Сергея Кирьяков, накануне сохранил прописку в РФПЛ, обыграв в переходных матчах «Енисей».