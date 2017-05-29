Аллегри считает «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что фаворитом предстоящего финала Лиги чемпионов будет «Реал», а не его команда.
«Мы не фавориты. Нас ожидает финал против команды, которая выиграла Лигу чемпионов дважды за три года и будет участвовать в своём третьем финале за четыре года.
У нас высокая самооценка и вера, что мы можем это сделать, но фавориты — они", — приводит слова Аллегри Football Italia.
Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Маротта: «Ювентус» уважает «Реал», но не особо его боится