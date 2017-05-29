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Игуаин: настало время выиграть Лигу чемпионов

29 мая 2017, понедельник. 19:40. Футбол

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

«Я согласен, несомненно, настало время. Мы работаем для этого, надеюсь, наши усилия будут вознаграждены победой.

Я ожидаю очень сложного матча. «Реал» привык к таким играм, я был там семь лет и очень хорошо это знаю. Однако мы хотим привезти домой трофей, который «Ювентус» пытается выиграть в течение многих лет.

Надеюсь, мы победим, тогда будет не важно, кто забьёт", — цитирует Игуаина Football Italia со ссылкой на Mediaset.

Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Аллегри считает «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Гонсало Игуаин
Новости. Футбол
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