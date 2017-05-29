Любимые блюда Роналду и Месси вошли в футбольное меню ресторана в Калининграде

Лучшее футбольное меню ЧМ-2018 определили в Калининграде по результатам конкурса, объявленного региональным министерством по культуре и туризму.
Победило предложение ресторана «Тироль», в которое владельцы включили любимые блюда нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а также блюда-шутки на футбольную тематику, сообщает Welcome2018 со ссылкой на ведомство. Меню будет доступно уже с 1 июня.
«В конкурсе приняли участие 15 заведений. Жюри признало победителем ресторан „Тироль“ в Калининграде — в качестве приза заведение получило право на размещение в центральной части Калининграда баннера с информацией о том, что оно предлагает лучшее футбольное меню», — сказали в ведомстве.
Как рассказал представитель победившего ресторана Максим Ткачёв, были представлены три концепции. «Первая — «Классика футбола» включает большой набор традиционных блюд для болельщиков, в том числе бургеры, наборы колбас, новинку меню панини (горячий бутерброд) с тефтельками. Для второй концепции мы нашли любимые блюда знаменитых футболистов. Например, нашли информацию о том, что Криштиану Роналду очень любит треску с картофелем и яичницей, а Лионель Месси — курицу по-неаполитански, и включили эти блюда в меню".
Нашёл место в предложении и местный деликатес — рыба калкан, являющаяся, по сути, аналогом знаменитой рыбы тюрбо. «Мы включили эту рыбу в наше меню и специально её готовим для Юрия Жиркова, потому что он часто бывает в Калининграде», — добавил представитель «Тироля», по словам которого рестораторы придумали блюда с шуточными названиями: «Пока мы готовили футбольное меню, родилось так много шуток про футбол, что их хватило ещё на целое меню».
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.