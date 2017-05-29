Президент «Барселоны»: Вальверде соответствует стилю команды

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал назначение Эрнесто Вальверде на пост главного тренера сине-гранатовых.
«Вальверде очень и очень счастлив. У него есть способности, опыт и знания для этой работы. Он любит молодёжный футбол и соответствует стилю „Барселоны“. Он усердно работает, имеет страсть к футболу и интересуется новейшими технологиями», — цитирует Бартомеу Marca.
Вальверде, который во время карьеры футболиста выступал за «Барселону» (1988-1990 года), сменил на посту главного тренера Луиса Энрике. Контракт с 53-летним специалистом рассчитан на два года.