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В. Габулов прибыл в расположение сборной России

29 мая 2017, понедельник. 21:22. Футбол

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов прибыл в расположение сборной России, находящейся на сборе в Австрии. Об этом сообщает официальный «твиттер» национальной команды.

Габулов вошёл в расширенный состав сборной России, которая готовится в Австрии к Кубку конфедераций, заменив травмированного голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.

33-летнему Габулову было разрешено прибыть в расположение национальной команды после переходных матчей за право выступать в российской Премьер-Лиге.

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: Официальный "Твиттер" сборной России по футболу Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула Сборная России — Футбол Владимир Габулов Фото
Новости. Футбол
29 мая 2017, понедельник
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