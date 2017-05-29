В. Габулов прибыл в расположение сборной России

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов прибыл в расположение сборной России, находящейся на сборе в Австрии. Об этом сообщает официальный «твиттер» национальной команды.
Габулов вошёл в расширенный состав сборной России, которая готовится в Австрии к Кубку конфедераций, заменив травмированного голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
33-летнему Габулову было разрешено прибыть в расположение национальной команды после переходных матчей за право выступать в российской Премьер-Лиге.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».