Верратти: думаю, в следующем сезоне я всё ещё буду в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти сообщил, что намерен остаться во французской команде. В последнее время появлялись слухи, что итальянца хочет приобрести «Барселона».
«Думаю, в следующем сезоне я всё ещё буду в «ПСЖ». Мы обсудим этот вопрос с руководством. У меня есть четырёхлетний контракт, и я не думаю, что уйду. Я счастлив в большом клубе.
Уверен, мы будем делать очень важные вещи в следующем сезоне. У нас будет возможность выиграть трофеи. Для меня большая честь быть частью этого проекта. Всегда говорил, что для меня важны победы с «ПСЖ». Я нахожусь здесь уже пять лет, это как семья», — цитирует Верратти Football Espana.