Алекс Сандро: «Реал» — это не только Роналду

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро выразил мнение, что в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» опасность у соперника будет исходить не только от нападающего Криштиану Роналду.
«Он — великолепный футболист. „Реал“ — это не только Криштиану Роналду, у них есть различные топ-футболисты, и нам нужно думать обо всех.
Мы очень сосредоточены, и мы знаем, что это будет очень сложный матч. Мы должны сохранять спокойствие и продолжать работать", — цитирует бразильца Football Italia.
Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
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