Эррера хочет остаться в «МЮ» и отклонит возможное предложение «Барселоны»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера не собирается покидать команду в летнее трансферное окно. Испанский футболист не будет рассматривать предложение от «Барселоны», если оно поступит, пишет The Telegraph.
Каталонский клуб уже некоторое время интересуется Эррерой и может активизироваться в вопросе его трансфера после назначения на пост главного тренера Эрнесто Вальверде, который работал с игроком в «Атлетике». Несмотря на это, 27-летний хавбек хочет остаться в Англии, а руководство «МЮ» перед началом следующего сезона начнёт с ним переговоры о продлении контракта. Действующее соглашение Эрреры с манкунианцами истекает в 2018 году, но в договоре есть опция о продлении ещё на сезон.