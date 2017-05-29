Джикия: лидеры сборной России? Акинфеев и Самедов могут за собой повести

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, кого считает лидерами национальной команды, а также поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.
«Когда играли Игнашевич и Березуцкий, думаю, они были лидерами сборной. Сейчас есть Игорь Акинфеев. Настоящий лидер, настоящий капитан. Он и Александр Самедов – те люди, которые могут за собой повести.
Цель на Кубок конфедераций? Только победа. Раз мы участвуем, раз кубок разыгрывается – только победа. Хочу поднять его над головой", — сказал Джикия в интервью «Спорт-экспрессу».
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