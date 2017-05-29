«Вольфсбург» сохранил прописку в Бундеслиге

«Вольфсбург» сумел сохранить прописку в высшем дивизионе немецкого футбола по итогам переходных матчей с «Айнтрахтом» Брауншвейг.
В первом матче «Вольфсбург» на своём поле выиграл — 1:0, а сегодня добился победы с тем же счётом в гостях.
Единственный мяч «волки» забили в начале второго тайма — на 49-й минуте точным ударом отметился Аделину Виейринья.
Хозяева заканчивали встречу вдесятером — на 82-й минуте с поля был удалён Максимилиан Зауэр, получивший второе предупреждение.
В прошедшем сезоне «Вольфсбург» финишировал на 16-й строчке в таблице Бундеслиги, а «Айнтрахт» Б занял третье место во второй Бундеслиге.