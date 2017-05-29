Ерёменко-старший покинул пост наставника карагандинского «Шахтёра»

Российский специалист Алексей Ерёменко-старший отправлен в отставку с поста главного тренера карагандинского «Шахтёра» в связи с неудовлетворительными результатами команды.
«Исполнительный директор футбольного клуба «Шахтёр» Аскар Зубайдилдаевич Абильдаев и главный тренер Алексей Борисович Ерёменко, принимая во внимание неудовлетворительное текущее положение команды в турнирной таблице Премьер-лиги, пришли к взаимному соглашению о прекращении трудовых отношений между главным тренером и АО «Футбольный клуб «Шахтёр».
Исполнительный директор «АО «ФК Шахтёр» Абильдаев А.З. и спортивный директор Солошенко И.А., исходя из текущего неудовлетворительного выступления команды в чемпионате, подали заявления об отставке», — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского клуба.