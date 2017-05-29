Кирьяков — о своих высказываниях: эмоции захлестнули, где-то переборщил

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал свои слова в адрес наставника «Енисея» Андрея Тихонова и тренера «Тамбова» Андрея Талалаева.
«Передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге всё ясно, а у нас будут проблемы. Это такой пиар человека, который должен следить за своей работой. Увидев Талалаева, сам передам ему привет, и вы сами знаете какой. Так что пусть на глаза мне не попадается», — сказал Кирьяков после победы над «Енисеем» (1:0) в ответном переходном матче за право выступать в РФПЛ.
«Слова Тихонова? Пусть Андрей занимается своей командой. Мы играли так, как должны были, и наш футбол принёс результат. Думаю, он не прав, что подобным образом комментирует нашу игру», — так Кирьяков прокомментировал слова Тихонова, который назвал игру соперника «прямолинейной».
«Стоит признать, что эмоции захлестнули. Сейчас, когда успокоился, понимаю, что где-то переборщил. Наверное, нужно было держать себя в руках. Это давление, напряжение, из-под которых приходилось работать, было много негатива по нашей работе, всё это сказалось и выплеснулось в те слова, которые были сказаны. Не ожидал, что это вызовет такой огромный резонанс. Иногда говоришь то, что не нужно. Без вопросов, я готов встретиться с Талалаевым и Тихоновым. Думаю, они тоже. Это всё эмоции. Останусь ли в «Арсенале»? Я сейчас вообще не хочу думать об этом, надо отдохнуть. На всякий случай план на подготовку к сезону подготовлен», — цитирует Кирьякова «Спорт FM».