Стам: тяжело проигрывать по пенальти, но «Рединг» провёл хороший сезон

Главный тренер «Рединга» Яп Стам прокомментировал поражение от «Хаддерсфилд Таун» (0:0, 3:4 – в серии пенальти) в финальном матче плей-офф Чемпионшипа за право выйти в АПЛ.
«Хотелось закончить сезон положительно. Это хороший сезон, но в финале надо побеждать. Тяжело проигрывать по пенальти. У меня уже был такой опыт в карьере. Победа – вишенка на торте. Но в поражении нет ничьей вины. Я горжусь командой, горжусь тем, что они сделали и как они работали.
Надеюсь, что у нас всё получится в следующем сезоне, но сейчас, честно говоря, не хочется об этом думать. Надо справиться с этим результатом. После отпуска подумаем о следующем сезоне», — цитирует Стама BBC Sport.