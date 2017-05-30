Рахимов: «Спартаку» для игры на два фронта нужно ещё как минимум 4-6 футболистов

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов высказал мнение о работе Массимо Карреры на посту наставника «Спартака». Также Рахимов выразил мнение, что для игры на два фронта команде необходимо усиление состава. Под руководством итальянского специалиста красно-белые выиграли чемпионат России, завоевав чемпионский титул впервые с 2001 года.
«Адаптация Карреры прошла достаточно быстро. Он начинал не как главный тренер, но видел со стороны, что происходит в команде. В той ситуации, в которой оказался „Спартак“, он раскрепостил команду психологически. Те удачные игры, которые сразу последовали, добавили уверенности команде и объединили их. Если бы у „Спартака“ возникли неудачи и команда не шла в лидерах, у Массимо могли бы быть проблемы. А с результатами росла уверенность и специалиста, и игроков.
После нескольких матчей «Спартака» мне было понятно, что акцент сделан на очень хорошую организацию обороны. Моменты у их ворот возникали, но я обратил внимание, что после потери сразу 10 спартаковцев возвращались за линию мяча. Ту организацию обороны, плотность, компактность, агрессивность в отборе они старались сохранять в течение 90 минут. И очень хорошо выглядели в контратаках, поскольку есть очень быстрые футболисты, умеющие сыграть один в один: Промес, Джано, Зе Луиш, Адриано. Хорошая опорная зона с Фернандо, Зобниным и Глушаковым. Каррера нашёл баланс, и отсюда результат.
Но для меня понятно, что если «Спартаку» не укрепиться, будет очень сложно играть на два фронта. Никаких рекомендаций я бы давать не стал, но думаю, что им нужно укрепить фланговые позиции, зону центрального полузащитника, центрального защитника. Для игры в чемпионате и Лиге чемпионов нужно ещё как минимум 4-6 футболистов», — заявил Рахимов в эфире программы «Футбол России».