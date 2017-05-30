Рахимов: «Зенит» возглавит иностранец? Это не закрывает двери перед россиянами

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером «Зенита» станет итальянский специалист Роберто Манчини.
«Всё-таки политика клуба — это прерогатива самого клуба. В последние годы мы видим, что „Зенит“ сделал ставку на иностранных специалистов. То, что сегодня вновь приходит иностранный специалист, не говорит о том, что двери для наших тренеров закрыты. Мне кажется, клуб должен быть уверен в нашем специалисте, чтобы назначить его на этот пост.
С тренером-иностранцем проще привлечь именитых игроков? Ты можешь иметь иностранного специалиста, но не быть чемпионом и не играть в Лиге чемпионов. И тогда даже под иностранного специалиста футболисты с именем не придут. Мне кажется, первая мотивация для хорошего игрока — понимание того, что он переходит в топ-клуб, играющий в Лиге чемпионов, и плюс есть финансовая составляющая", — сказал Рахимов в эфире программы «Футбол России».