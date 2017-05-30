Защитник «Хаддерсфилда» после выхода в АПЛ: могу пробежать милю на костылях

Защитник «Хаддерсфилд Таун» Томми Смит поделился эмоциями от выхода команды в Премьер-лигу. В финальном матче плей-офф английского Чемпионшипа за право выступать в АПЛ «Хаддерсфилд» в серии пенальти обыграл «Рединг». Смит в концовке покинул поле на носилках.
«Никогда не испытывал большей гордости и счастья, чем сейчас. Невероятные ощущения, не хватает слов. Могу сейчас пробежать ещё милю даже на костылях.
Мы очень усердно работали для этого результата. Думаю, нет другого клуба, который заслужил выход в АПЛ больше нас», — приводит слова Смита BBC.