Наставник «Вольфсбурга» — о сохранении прописки в Бундеслиге: праздновать нечего

Главный тренер «Вольфсбурга» Андрис Йонкер прокомментировал сохранение командой прописки в высшем дивизионе. По сумме двух матчей «волки» обыграли «Айнтрахт» Брауншвейг со счётом 2:0.
«То, что мы сохранили место в первой Бундеслиге, — успех, но это задача-минимум для нашего клуба. Я просто сделал свою работу, праздновать нечего. Но, уверен, игроки и болельщики остались довольны», – приводит слова Йонкера Deutsche Welle.
«Вольфсбург» сохранил прописку в Бундеслиге
В прошедшем сезоне «Вольфсбург» финишировал на 16-й строчке в таблице Бундеслиги, а «Айнтрахт» Б занял третье место во второй Бундеслиге.