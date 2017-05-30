Куадрадо: «Ювентус» сможет удивить «Реал»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором туринцы сыграют с мадридским «Реалом». Встреча состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
«Счастлив, что имею честь быть в финале Лиги чемпионов. Мы в одном шаге от победы, поэтому на этой неделе усердно тренируемся, чтобы быть готовыми к финалу на 100%. Мы должны быть очень внимательными, так как знаем, что соперник очень силён.
Мы должны сыграть в обороне так надёжно, как и обычно. Нужно сражаться за себя и за партнёров и использовать предоставленное пространство. Нужно воспользоваться нашими сильными сторонами и сыграть от защиты, а когда они попытаются пойти в атаку, мы сможем их удивить», — приводит слова Куадрадо Football Italia.