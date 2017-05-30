«Атлетик» нацелился на Начо Монреаля

Защитник лондонского «Арсенала» Начо Монреаль может продолжить карьеру в «Атлетике», сообщает Marca. По данным источника, шансы на переход 31-летнего футболиста в стан басков весьма велики.
«Атлетик» получил право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, что станет весомым аргументом при переговорах с Монреалем. Кроме того, по совместной работе в «Осасуне» защитник знаком с новым наставником басков — Хосе Анхелем Сигандой.
В сезоне-2016/17 Монреаль провёл 36 матчей в английской Премьер-лиге и отметился двумя результативными передачами. «Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице АПЛ и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.