Игуаин: надеюсь, Рамос не забьёт на 90-й минуте финала ЛЧ «Реал» — «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов с «Реалом», а также выразил надежду, что защитник мадридцев Серхио Рамос, отличившийся в решающих матчах ЛЧ 2014 и 2016 годов, на этот раз не забьёт.
«Я надеюсь, Рамос не забьёт на 90-й минуте. Мы с ним и его семьёй в отличных отношениях, до сих пор обмениваемся сообщениями. То, что я раньше играл за „Реал“, добавляет интриги, но я и так не могу выразить, насколько сильно хочу завоевать Лигу чемпионов с „Ювентусом“. Будет равная игра, и очень сложная — они привыкли играть матчи подобного характера. Я был игроком „Реала“ в течение семи лет и очень хорошо это знаю. Нас повсюду расхваливают в этом сезоне, но нам остался один последний шаг. Без сомнения, время пришло», — приводит слова Игуаина Goal.