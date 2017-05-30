«Арсенал» предложит Алексису Санчесу и Озилу контракты на сумму более € 34 млн

Лондонский «Арсенал» предпримет ещё одну попытку договориться о продлении контрактов с нападающим Алексисом Санчесом и полузащитником Месутом Озилом. Клуб готов предложить футболистам зарплаты, в сумме превышающие £ 30 млн (€ 34 млн), сообщает Mirror.
Сегодня, 30 мая, состоится встреча руководства клуба, на которой будет обсуждаться будущее футболистов в команде, а также судьба главного тренера Арсена Венгера.
«Арсенал» предложит Санчесу контракт на £ 275 тыс. (€ 316 тыс.) в неделю, рассчитанный до 2020 года, а Озилу — договор с зарплатой в £ 280 тыс. (€ 321 тыс.), хотя сообщается, что агент игрока настаивает на £ 350 тыс. (€ 402 тыс.).
Текущие контракты футболистов рассчитаны до 2018 года.