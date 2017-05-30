Источник: 31 мая Тухель покинет «Боруссию» Д

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель покинет свой клуб, сообщает WAZ.
Согласно информации источника, расставание тренера с клубом произойдёт 31 мая. Несмотря на победу в розыгрыше Кубка Германии и завоевание права выступления в Лиге чемпионов, отношения между Тухелем и исполнительным директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке продолжают оставаться очень натянутыми.
Действующий контракт Тухеля с немецким клубом в силе до лета 2018 года, и в случае расторжения соглашения тренер получит компенсацию в размере € 2 млн.
Сообщается также, что «Боруссия» контактировала с наставником «Хоффенхайма» Юлианом Нагельсманом, но тот не намерен покидать свой клуб.