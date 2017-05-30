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Мората определится со своим будущим после финала Лиги чемпионов

30 мая 2017, вторник. 07:05. Футбол

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората пока не определился со своим будущим. Об этом сообщил один из братьев футболиста сборной Испании, передаёт AS.

Согласно информации, Мората примет окончательное решение после финального матча Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», который состоится 3 июня в Кардиффе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже несколько раз беседовал с Моратой и пообещал большую игровую практику в следующем сезоне. В чемпионате Испании он принял участие в 26 матчах, выйдя на поле в основном составе в 14 из них. Игрок стал автором 15 голов и 4 результативных передач.

Моуринью хочет включить Морату в возможную сделку по переходу де Хеа в «Реал»
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Альваро Мората
Новости. Футбол
30 мая 2017, вторник
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