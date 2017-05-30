Монтелла: Мората и Белотти совместимы на поле

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла продолжает проявлять интерес к нападающему мадридского «Реала» Альваро Морате. Итальянский специалист вполне представляет себе взаимодействие Мораты с форвардом «Торино» Андреа Белотти, на которого россонери также претендуют.
«Мората и Белотти совместимы на поле. Это очень сильные футболисты и по своим игровым качествам могут выступать вместе. Многие сильные игроки хотят выступать за «Милан», несмотря на то что в следующем сезоне мы не будем играть в Лиге чемпионов. И это важная для нас отправная точка», — приводит слова Монтеллы AS.
Ранее сообщалось, что Мората определится со своим будущим после финального матча Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», который состоится 3 июня в Кардиффе.