Ассистент тренера «Челси»: буду очень удивлён, если Конте не останется в клубе

Помощник главного тренера «Челси» Стив Холланд признался, что будет очень удивлён, если наставник синих Антонио Конте решит покинуть клуб в межсезонье, чтобы возглавить «Интер».
«Это нормально, когда ходят слухи вокруг тренера, добившегося таких успехов, как Конте. Если вы сложите все его достижения в „Ювентусе“, в сборной Италии и в „Челси“, то такое повышенное внимание не будет удивлять. В „Интер“ пришли китайские деньги, и там ставят совершенно новые задачи. Это естественное следствие, что с „Интером“ связывают теперь имя Конте, но я буду очень удивлён, если он не останется в „Челси“ на следующий сезон», — приводит слова Холланда Goal.