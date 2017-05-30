Румменигге: в следующем сезоне у «Баварии» также будет отличная команда

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уверен, что в следующем сезоне команда вновь будет конкурентоспособной и поборется за самые высокие цели. Румменигге сказал это в контексте того, что немецкий гранд покинули такие футболисты, как защитник Филипп Лам и полузащитник Хаби Алонсо. Оба завершили профессиональную карьеру.
«Мы должны спланировать состав команды. И мы делаем это уже сейчас со всею серьёзностью. В следующем сезоне у «Баварии» также будет отличная команда», — приводит слова Румменигге tz.
По итогам минувшего сезона подопечные Карло Анчелотти выиграли чемпионат Германии, но не смогли добиться успеха в розыгрышах Кубка страны и Лиги чемпионов.