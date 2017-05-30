Маурисио: Зобнин способен выступать в любой команде мира

Защитник «Лацио» Маурисио, который провёл последний сезон на правах аренды в «Спартаке», выразил мнение, что полузащитники красно-белых Роман Зобнин и Квинси Промес могли бы проявить себя в топ-клубах Европы.
«Назову двух человек, которые могли бы заиграть в топ-клубах. Первый – Зобнин. У него восхитительная манера игры, и человек он отличный. Способен выступать в любой команде мира. Он играет правильно на разных позициях в полузащите. Такие футболисты очень ценны. Второй — это, конечно, Промес. Нет никаких сомнений, что топ-клубы уже присмотрелись к нему. Увы, «Спартаку» придётся отпустить Квинси», — сказал Маурисио в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полную версию эксклюзивного интервью с Маурисио читайте на «Чемпионате» в скором времени.