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Маурисио: Зобнин способен выступать в любой команде мира

30 мая 2017, вторник. 07:30. Футбол

Защитник «Лацио» Маурисио, который провёл последний сезон на правах аренды в «Спартаке», выразил мнение, что полузащитники красно-белых Роман Зобнин и Квинси Промес могли бы проявить себя в топ-клубах Европы.

«Назову двух человек, которые могли бы заиграть в топ-клубах. Первый – Зобнин. У него восхитительная манера игры, и человек он отличный. Способен выступать в любой команде мира. Он играет правильно на разных позициях в полузащите. Такие футболисты очень ценны. Второй — это, конечно, Промес. Нет никаких сомнений, что топ-клубы уже присмотрелись к нему. Увы, «Спартаку» придётся отпустить Квинси», — сказал Маурисио в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маурисио читайте на «Чемпионате» в скором времени.

MVP сезона РФПЛ-2016/17. Коронация Квинси
Лидер атак московского «Спартака» весь год трудился, чтобы привести команду к чемпионству, а попутно заработал индивидуальную награду.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лацио ФК Спартак Квинси Промес Маурисио дос Сантос Насименто Роман Зобнин
Новости. Футбол
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