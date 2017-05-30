Сауль: заключил бы с Фернандо Торресом контракт на всю жизнь

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес не поскупился на похвалу в адрес нападающего команды Фернандо Торреса. Сауль считает, что Торрес заслуживает продления контракта со столичным клубом.
«Я заключил бы с Фернандо Торресом контракт на всю жизнь. И не только как с игроком. Речь идёт об уникальном человеке, примере для подражания и футбольном кумире для всех любителей футбола во всём мире. Это очень приятный человек, с которым болельщикам можно тесно общаться. Торрес является воплощением ценностей «Атлетико», — приводит слова Сауля Marca.
Контракт Торреса с «Атлетико» заканчивается летом 2017 года. Ранее Торрес отметил, что очень хотел бы выступать в команде много лет.