Аллегри: Иско намного техничнее Бэйла

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о полузащитниках мадридского «Реала» Иско и Гарете Бэйле. Испанскому и итальянскому грандам 3 июня предстоит встретиться в финальном матче Лиги чемпионов.
«Реал» — очень сильная команда. Кроме основного состава, у них есть запасные, играющие весьма важную роль. Например, такие футболисты, как Альваро Мората и Марко Асенсио. А Касемиро в немалой степени способствовал сбалансированной игре команды. Иско намного техничнее Бэйла. Если же на поле выйдет последний, то у «Реала» будет возможность проникать глубже в наши оборонительные порядки», — приводит слова Аллегри AS.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил в матче с «Ювентусом» включить в основной состав Иско. Бэйл был травмирован и в последних матчах с участием «сливочных» на поле не выходил.