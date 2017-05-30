Р. Фердинанд: «МЮ» вышел в ЛЧ и уже не будет торговать обещаниями в межсезонье

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отметил, что «красным дьяволам» будет теперь гораздо проще вести трансферные переговоры в межсезонье, так как клуб квалифицировался в Лигу чемпионов следующего сезона, выиграв Лигу Европы.
«Теперь в межсезонье будет совершенно иной разговор. Теперь „МЮ“ не нужно будет убеждать игроков вслепую, продавать им обещания. Лига чемпионов придёт в Манчестер в следующем сезоне, и клуб будет сражаться и в еврокубке, и в Премьер-Лиге. Вот что они теперь могут предлагать игрокам», — приводит слова Рио Фердинанда The Sport Review.
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