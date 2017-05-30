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М. Гомес: в «Вольфсбурге» каждому игроку могут задать вопросы о слабом сезоне

30 мая 2017, вторник. 09:01. Футбол

Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес отметил, что ему и его одноклубникам особо радоваться нечему после того, как команда сумела сохранить прописку в элите немецкого футбола. По сумме двух матчей «волки» обыграли «Айнтрахт» Брауншвейг со счётом 2:0.

«В «Вольфсбурге» каждому игроку могут задать вопросы о слабом сезоне. Это их право», — приводит слова Гомеса интернет-издание Sport1.

Относительно своего будущего в немецком клубе футболиста сказал: «Посмотрим, буду ли я играть в «Вольфсбурге». У меня самого хорошие ощущения».

Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
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Вольфсбург Марио Гомес
Новости. Футбол
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