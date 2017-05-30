Хаби Алонсо: когда тебя цепляет «Ливерпуль», это на всю жизнь

Экс-полузащитник «Ливерпуля», мадридского «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо признался, что отстутствие титула АПЛ — одно из главных разочарований в его карьере. Кроме того, игрок выразил любовь к английскому клубу, в составе которого выступал с 2004 по 2009 год.
«Я бы назвал Лигу чемпионов с „Баварией“ и АПЛ с „Ливерпулем“ своими самыми большими разочарованиями в карьере. „Ливерпуль“ — это легенда и история, которые манят всех, кто любит футбол. Они зацепили и меня. „Энфилд“ зацепил меня, Премьер-лига — тоже. В 2005 мы выиграли Лигу чемпионов в моём первом сезоне за клуб, и для меня всё словно стало на свои места. А когда тебя цепляет „Ливерпуль“, то это на всю жизнь», — приводит слова Хаби Алонсо ESPN.