«МЮ» лидирует в борьбе за защитника «Тоттенхэма» Роуза

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз может покинуть команду во время летнего трансферного окна. Mirror сообщает, что 26-летний футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». При этом манкунианцы лидируют в борьбе за защитника.
Не исключено, что оба клуба совершат обмен. В случае перехода Роуза в обратном направлении может проследовать защитник Люк Шоу, который не имеет стабильного места в составе «МЮ».
На трансферном рынке Дэнни Роуз оценивается в € 20 млн. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до лета 2021 года.
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