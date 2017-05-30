Лэмпард рассказал, на какого тренера он хочет быть похожим

Бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что хочет в будущем стать тренером, а также признался, работа какого специалиста ему импонирует.
«Я хочу тренировать, хотя во время игровой карьеры я не был уверен по этому поводу. Но после того как мне перевалило за 30, я стал проявлять больший интерес к тренерской работе.
Сейчас сильно заинтересован в тренерской работе, и заинтересован в том, чтобы научиться, как взаимодействовать с людьми. Я смотрю на кого-нибудь вроде Почеттино и на его отношения с футболистами. Вижу его и как босса, и немного как друга, и мне это очень нравится», — цитирует Лэмпарда The Times.