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Лэмпард рассказал, на какого тренера он хочет быть похожим

30 мая 2017, вторник. 10:18. Футбол

Бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что хочет в будущем стать тренером, а также признался, работа какого специалиста ему импонирует.

«Я хочу тренировать, хотя во время игровой карьеры я не был уверен по этому поводу. Но после того как мне перевалило за 30, я стал проявлять больший интерес к тренерской работе.

Сейчас сильно заинтересован в тренерской работе, и заинтересован в том, чтобы научиться, как взаимодействовать с людьми. Я смотрю на кого-нибудь вроде Почеттино и на его отношения с футболистами. Вижу его и как босса, и немного как друга, и мне это очень нравится», — цитирует Лэмпарда The Times.

Источник: The Times Сообщить об ошибке
Теги
Маурисио Почеттино Фрэнк Лэмпард
Новости. Футбол
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