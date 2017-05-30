Хавбек «Аталанты» Кесси прибыл в «Милан» для прохождения медосмотра

Полузащитник «Аталанты» Франк Кесси находится в шаге от перехода в «Милан». Football Italia сообщает, что 20-летний футболист прибыл в столицу моды для того, чтобы пройти медицинское обследование.
Кесси в течение двух дней предстоит сдать несколько тестов. 30 мая ивуариец будет находиться в одной из миланских клиник, а 31 мая — на базе «Милана». Только после этого стороны подпишут контракт.
Ожидается, что россонери выложат за Франка Кесси около € 28 млн, включая бонусы. Сам Кесси подпишет с «Миланом» пятилетний контракт с зарплатой в размере € 2,5 млн в год.
В минувшем сезоне итальянской Серии А полузащитник принял участие в 30 матчах, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса.