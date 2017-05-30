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Занев признан лучшим футболистом Прикамья сезона-2016/17

30 мая 2017, вторник. 11:56. Футбол

Завершилось голосование по выбору лучшего футболиста Прикамья по итогам сезона-2016/17. В нём приняли участие 104 эксперта, среди которых – действующие футболисты и тренеры, ветераны пермского футбола, судьи, представители фан-движения и спортивные журналисты региона.

По итогам голосования наибольшее количество баллов – 162 – получил капитан «Амкара» Петар Занев. 38 экспертов поставили его на первое место, 19 – на второе и 10 – на третье. Второе место в итоговом списке занял Януш Гол, набравший 139 баллов (29 первых мест, 19 вторых, 14 третьих). На третье место эксперты выдвинули Дарко Бодула (116 баллов, 14 первых мест, 27 вторых, 20 третьих). Первую пятёрку рейтинга замкнули Павел Комолов (55 баллов) и Роланд Гиголаев (42 балла), сообщает пресс-служба «Амкара».

В минувшем сезоне Занев принял участие во всех официальных матчах «Амкара» за исключением игры с «Анжи».

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Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Амкар Петар Занев
Новости. Футбол
30 мая 2017, вторник
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