Нойштедтер поблагодарил болельщиков «Фенербахче» за поддержку

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер поблагодарил болельщиков турецкого клуба за поддержку. 29-летний игрок перешёл в «Фенербахче» в 2016 году и сыграл за это время 18 встреч.
«Так как мне пришлось уехать из клуба раньше из-за подготовки к Кубку конфедераций со сборной России, хочу выразить всем болельщикам благодарность за поддержку в моём первом сезоне за „Фенербахче“, – написал Нойштедтер в „Инстаграме“.
В настоящее время Нойштедтер проводит сборы со сборной России в рамках подготовки к Кубку конфедераций — 2017.
Нойштедтер прибыл в расположение сборной России