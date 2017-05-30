Болельщики «Уфы» признали Стоцкого лучшим игроком в мае

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста «Уфы» в мае. Победу в опросе одержал полузащитник Дмитрий Стоцкий, который набрал 26,7% голосов респондентов.
Второе место в голосовании занял нигерийский форвард уфимской команды Кехинде Фатаи — 19% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков мая защитник «Уфы» Александр Сухов, набравший 14,4% от общего количества голосов.
В мае Стоцкий провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге четыре матча, в которых отличился двумя забитыми мячами.
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