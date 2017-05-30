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«Томь» получила лицензию на сезон-2017/18, погасив долги на сумму 130 млн рублей

30 мая 2017, вторник. 13:49. Футбол

Сегодня в Москве состоялось заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза, на котором было решено выдать «Томи» лицензию на предстоящий футбольный сезон. По поручению главы Томской области, президента «Томи» Сергея Жвачкина, интересы команды на заседании апелляционного комитета представлял заместитель губернатора, член совета директоров клуба Чингис Акатаев.

11 мая лицензионный комитет РФС отказал «Томи» в выдаче лицензии, выдвинув клубу ряд требований для её получения. Томский клуб выполнил основные из них и главным образом полностью погасил задолженность «Томи» по исполнительному производству в сумме более 130 млн рублей.

«Это позволило нашей футбольной команде не только получить лицензию для игры в Футбольной национальной лиге, но и снять арест с активов клуба, в том числе с административного здания по улице Белинского», — цитирует Акатаева официальный сайт администрации Томской области.

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Источник: Томская область Сообщить об ошибке
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Томь
Новости. Футбол
30 мая 2017, вторник
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